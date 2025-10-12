El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que en el último año San Luis Potosí recibió 2.2 millones de turistas en sus principales sitios de interés, con un incremento del 3.9% respecto al año anterior.

Uno de los eventos más importantes, la Feria Nacional Potosina registró 9 millones de visitas, generando una derrama económica superior a 6,500 millones de pesos.

Ricardo Gallardo destaca nueva etapa turística de San Luis Potosí

El mandatario señaló que el estado vive una etapa sin precedentes en materia turística, consolidándose como un destino de calidad, seguro y atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

La expansión de la conectividad aérea, con nuevas rutas hacia Monterrey, Querétaro, Ciudad de México (AIFA), Atlanta, Houston, Dallas y San Antonio, ha fortalecido el turismo de negocios y la atracción de inversiones.

Ricardo Gallardo destaca impulso de San Luis Potosí en el ámbito turístico. (Cortesía )

Por otro lado, San Luis Potosí también ha ganado un lugar como un importante centro de convenciones, con más de 400 eventos realizados en el Centro de Negocios Potosí.

Avances y proyectos en San Luis Potosí

En el ámbito audiovisual, se impulsaron producciones como Mal de Amores, Aerial, Las Muertas y Leonora, afianzándose como un nuevo set de grabación del país.

El gobernador también resaltó la construcción de la Arena Potosí, que ha generado empleos directos e indirectos, impulsado el turismo y beneficiado a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios.

En este espacio se han presentado conciertos de Luis Miguel, Chayanne, Marco Antonio Solís y Grupo Firme, así como eventos deportivos como el Campeonato Nacional Charro, la Selección Mexicana de Basquetbol y la Lucha Libre AAA.