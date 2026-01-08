Con el objetivo de mejorar la movilidad y tiempos de traslados, Ricardo Gallardo Cardona arrancó con la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, en el tramo del Circuito Potosí al eje 128 de la zona industrial.

Ricardo Gallardo anuncia inversión de más de 250 millones de pesos en infraestructura

Durante el arranque de esta obra, el gobernador señaló que para la rehabilitación de estos 12 kilómetros del Circuito Potosí se realizó una inversión de más de 250 millones de pesos, siendo una de las obras más esperadas por las y los habitantes, ya que consolida una movilidad y desarrollo sin límites.

Gobierno de Ricardo Gallardo invierte más de 250 mdp en Circuito Potosí (Cortesía)

El mandatario explicó que este tramo llevaba décadas de abandono, por lo que su gobierno realizará una reconstrucción total, con pavimento especializado para el tráfico de la zona, garantizando su uso por al menos 30 años y en beneficio de más de 250 mil personas que circulan diariamente.

Gallardo Cardona destacó que esta obra forma parte del Programa de Pavimentación 2026, que contempla una inversión de 800 millones de pesos para mejorar calles y vialidades, proyecto que se realizará en dos turnos, incluyendo jornadas nocturnas, para reducir afectaciones al tránsito y avanzar sin detenerse.

Finalmente, el gobernador afirmó que el 2026 será el mejor año para San Luis Potosí gracias a la llegada de inversiones, obras estratégicas y programas como “Enchúlame la Colonia”, que iniciará en las primeras 100 colonias en 2026 y avanzará a 120 más en 2027, con acciones de pavimentación, bacheo, alumbrado y renovación integral de espacios públicos.