Ricardo Gallardo Cardona fortalece el acceso a la educación, la lectura y la cultura en San Luis Potosí con una red de 119 bibliotecas públicas distribuidas en las cuatro regiones del estado, que ofrecen espacios dignos y accesibles para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, informó que, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural (SIC), estos recintos cuentan con un acervo de más de 194 mil libros al servicio de la población.

Además, destacó que las estadísticas más recientes, correspondientes a 2023, registran más de un millón de usuarios, lo que refleja el interés de las y los potosinos por acceder a estos espacios de aprendizaje.

Ricardo Gallardo fortalece la lectura y la cultura en las cuatro regiones de San Luis Potosí

De acuerdo con la Dirección General de Bibliotecas (DGB), Ciudad Valles concentra 10 bibliotecas públicas; Matehuala, ocho; Villa de Reyes, seis; Soledad de Graciano Sánchez, cuatro; y Ciudad Fernández, tres.

El resto de los municipios cuenta con al menos un espacio destinado a promover el acceso gratuito a la lectura, la consulta y el aprendizaje.

San Luis Potosí amplía acceso a la lectura con 119 bibliotecas: Ricardo Gallardo. (cortesía)

Con esta infraestructura, el Gobierno de Ricardo Gallardo fortalece las oportunidades de acceso al conocimiento y mantiene vigente el interés por la lectura mediante actividades educativas, artísticas y culturales que benefician a las familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí.