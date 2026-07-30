El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que comenzaron los preparativos para su Quinto Informe de Gobierno, el cual tendrá como sede el municipio de Rioverde, en un recinto que será confirmado próximamente.

El mandatario estatal señaló que este ejercicio de rendición de cuentas permitirá presentar a la ciudadanía los resultados y proyectos desarrollados durante su administración en los 59 municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo prepara Quinto Informe de Gobierno. (Cortesía)

Ricardo Gallardo destaca avances en educación, programas sociales e infraestructura

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que durante su administración se han construido y rehabilitado 524 escuelas, además de mantener la meta de intervenir otras 500.

También señaló avances en programas como Seguridad Alimentaria, Tu Casa, Tu Apoyo y la entrega gratuita de útiles, uniformes y zapatos escolares, así como la creación de nuevas unidades deportivas.

En materia de desarrollo económico, mencionó la entrega de créditos para negocios potosinos, la llegada de nuevas inversiones y la apertura del World Trade Center Industrial Park 3.

Ricardo Gallardo prepara Quinto Informe de Gobierno. (Cortesía)

Obras estratégicas y FENAPO 2026 formarán parte del informe

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, indicó que el informe incluirá avances en obras como la Vía Alterna Oriente, la ampliación de la Vía Alterna Sur, el Mega Puente de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, así como el paso a desnivel de la Arena Potosí.

Asimismo, informó que se presentarán resultados de los programas Enchúlame la Colonia y Enchúlame la Comunidad, además de los proyectos del corredor carretero San Luis–Matehuala y San Luis–Querétaro.

Ricardo Gallardo prepara Quinto Informe de Gobierno. (Cortesía)

Finalmente, Ricardo Gallardo señaló que el Quinto Informe de Gobierno también abordará la proyección nacional e internacional que tendrá la FENAPO 2026 como parte de las acciones impulsadas por su administración.