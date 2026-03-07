El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que el estado se prepara para la construcción de los tramos y estaciones del tren de pasajeros, proyecto impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de recuperar este sistema de transporte en el país y fortalecer el desarrollo regional.

Tren de pasajeros tendrá seis estaciones en San Luis Potosí

De acuerdo con el gobernador, el plan ferroviario contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, lo que permitirá mejorar la conectividad entre municipios y generar nuevas oportunidades económicas, especialmente en sectores como el turismo y el comercio.

San Luis Potosí se prepara para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros (cortesía)

Gallardo detalló que el proyecto prevé la instalación de seis estaciones en distintos puntos estratégicos del estado:

Villa de Reyes

San Luis Potosí

Moctezuma

Venado

Charcas

Real de Catorce

Además, se analiza la posibilidad de integrar una estación adicional en Santa María del Río, lo que ampliará el impacto del proyecto en más comunidades.

El gobernador señaló que estas estaciones no solo facilitarán el traslado de pasajeros, sino que también impulsarán el crecimiento económico en las regiones donde se instalen, al atraer mayor flujo de visitantes y fortalecer la actividad turística.

En particular, destacó que municipios con vocación turística como Real de Catorce podrían beneficiarse significativamente, ya que el tren facilitará el acceso de viajeros provenientes de otras zonas del país.

El mandatario estatal también explicó que la llegada del tren de pasajeros se integrará con otros proyectos de infraestructura que actualmente se desarrollan en la entidad.

Entre ellos mencionó las autopistas San Luis Potosí–Matehuala–Dr. Arroyo y San Luis Potosí–Querétaro, las cuales se prevé estén concluidas hacia finales de este año.

Finalmente, reiteró que el gobierno estatal mantiene coordinación con el gobierno federal para avanzar en los preparativos del proyecto ferroviario, el cual forma parte de una estrategia nacional para recuperar el transporte de pasajeros por tren.