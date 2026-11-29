El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que a partir de 2027 el programa Seguridad Alimentaria incorporará un botiquín médico gratuito con medicamentos básicos en cada paquete alimentario, con el propósito de ampliar los apoyos a las familias y contribuir al cuidado de su salud.

El nuevo complemento permitirá contar con productos para atender molestias comunes, como dolor de cabeza, fiebre y malestares estomacales. De acuerdo con el mandatario, esta medida también busca generar ahorros en la economía de los hogares beneficiarios.

Seguridad Alimentaria de San Luis Potosí ampliará sus apoyos con medicamentos básicos

Ricardo Gallardo explicó que la incorporación del botiquín médico responde a la intención de ampliar los beneficios del programa y atender otras necesidades de las familias potosinas, además de apoyar su alimentación.

El gobernador recordó que durante su administración Seguridad Alimentaria ha incorporado productos de la canasta básica y artículos de limpieza, además de mantener entregas periódicas cada 45 días, incluso en comunidades alejadas.

Para el cierre de 2026, el programa contempla una meta de 600 mil apoyos alimentarios, con presencia en los 59 municipios de San Luis Potosí y cobertura en las cuatro regiones del estado.

El mandatario señaló que su administración continuará ampliando los programas sociales para llegar a más hogares. Con la incorporación del botiquín médico en 2027, Seguridad Alimentaria sumará medicamentos básicos a los productos que distribuye, con el objetivo de contribuir al bienestar y apoyar la economía de las familias beneficiarias.