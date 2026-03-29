Ricardo Gallardo Cardona impulsa acciones para fortalecer la reinserción social a través del programa “Integrarte”, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Actualmente, más de 700 personas privadas de la libertad participan en la elaboración de artesanías y productos, generando oportunidades para su desarrollo personal, autoempleo y apoyo a sus familias.

Programa Integrarte impulsa reinserción social en San Luis Potosí

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, explicó que estas actividades permiten a los participantes adquirir herramientas productivas mediante la elaboración de:

Muebles y artículos de madera

Escobas con material reciclado

Productos de talabartería

Costura y tejidos

Estas acciones forman parte de una estrategia que prioriza la reconstrucción del tejido social y brinda alternativas reales de reintegración.

Gobierno de Ricardo Gallardo fortalece reinserción social con programa “Integrarte”. (Cortesía)

Las autoridades invitaron a la población a apoyar el programa adquiriendo estos productos, disponibles en un punto de venta ubicado en la colonia Tequisquiapan.

Además, las piezas también se exhiben durante la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap) 2026, con la participación del Centro de Reinserción Social de Ciudad Valles.

Con el programa Integrarte, el Gobierno estatal refuerza su compromiso con la reinserción social, generando oportunidades que permiten a las personas privadas de la libertad reconstruir su proyecto de vida y contribuir a sus familias.