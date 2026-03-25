El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se ha posicionado como el cuarto lugar de los mandatarios estatales mejor calificados en todo el país, con un 56.8% de aprobación de la ciudadanía.

Ricardo Gallardo alcanza cuarto lugar en ranking Mitofsky de gobernadores

Este resultado fue dado a conocer por el más reciente ranking de la consultora Mitofsky, donde se muestra cómo el mandatario estatal logró un aumento en la aprobación respecto al mes anterior, ubicándose por debajo de las y los gobernadores de Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes.

Ricardo Gallardo se ubica entre los gobernadores mejor evaluados del país (cortesía)

Ricardo Gallardo ha logrado una buena aprobación entre la ciudadanía debido a su desempeño como gobernador, pues es resultado de su compromiso por garantizar resultados tangibles en beneficio de la población.

Entre los temas que más destacan está el avance en seguridad pública y el ambicioso plan de infraestructura que ha transformado la movilidad y la imagen urbana del estado.

Ricardo Gallardo se ubica entre los gobernadores mejor evaluados del país (cortesía)

De igual manera, San Luis Potosí ha logrado un avance histórico en programas sociales, lo que beneficia directamente a las familias potosinas e impulsa el desarrollo del estado.

Con estos resultados, Ricardo Gallardo se coloca como uno de los políticos con mayor respaldo a nivel nacional, poniendo su modelo de transformación sin límites como un referente de desarrollo en el país.