El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la entidad se posicionó como uno de los estados con mayor seguridad, pues durante el mes de marzo solo se registró un homicidio doloso, lo que representa una reducción en los delitos de alto impacto.

San Luis Potosí mejora indicadores de seguridad en 2026

De acuerdo con el mandatario, estos resultados se dieron gracias a la estrategia de seguridad integral sin límites que se implementó en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Asimismo, explicó que los datos fueron dados a conocer por el Gobierno Federal, donde se destacó que SLP genera condiciones de paz y orden social.

San Luis Potosí se posiciona entre los estados más seguros (cortesía)

Por otra parte, el gobernador destacó que San Luis Potosí se consolida como un destino de confianza para inversionistas y empresas, lo que fortalece la generación de empleos y el desarrollo económico de la región.

Gallardo Cardona subrayó que este resultado obedece a las estrategias nacionales implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum; además, ha generado una cohesión social y sentido de responsabilidad y pertenencia, con la implementación de programas sociales, desarrollo de infraestructura y recuperación de espacios.

San Luis Potosí se posiciona entre los estados más seguros (cortesía)

De igual manera, el mandatario informó que con la llegada de la Semana Santa se han implementado operativos de seguridad en carreteras, parajes turísticos, centros recreativos y zonas de alta afluencia, garantizando la protección de visitantes y habitantes.

En las acciones participan elementos de la Guardia Civil Estatal, módulos de atención, vigilancia permanente y coordinación con autoridades municipales para garantizar un ambiente seguro durante las celebraciones religiosas.

San Luis Potosí se posiciona entre los estados más seguros (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso de impulsar estrategias que impacten directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos, con mayor seguridad, empleo y oportunidades de desarrollo.