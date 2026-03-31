Gracias a las estrategias del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) ofreció un concierto histórico bajo la dirección especial de Josefa y Esperanza de Velasco, en un hecho sin precedentes que fortaleció la participación de mujeres en la vida cultural de la entidad.

OSSL estrena la Marcha de la Humanidad en concierto histórico

El recital se llevó a cabo en el marco del aniversario del Museo Leona Carrington, donde se interpretaron obras con inspiración en tradiciones mexicanas y propuestas contemporáneas. La respuesta del público fue positiva, consolidando una jornada relevante dentro de la agenda cultural del estado.

OSSLP impulsa cultura con liderazgo femenino en San Luis Potosí (cortesía)

El concierto estuvo impulsado por la Secretaría de Cultura (Secult) e incluyó obras como “Los Muertos”, de la compositora Leticia Almazán, así como piezas como “No todas vamos al Mictlán”, “Voladores” y “Águila”, que ofrecieron un recorrido sonoro con elementos simbólicos de la cultura nacional.

El titular de la Secretaría de Cultura, Mario García Valdez, destacó que este tipo de presentaciones impulsan una oferta artística más incluyente y diversa, además de que abren espacios para nuevas voces dentro de la música sinfónica.

OSSLP impulsa cultura con liderazgo femenino en San Luis Potosí (cortesía)

Con este concierto, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí refuerza su programación y contribuye al fortalecimiento cultural del estado, promoviendo la participación de mujeres en la dirección musical y acercando propuestas artísticas al público.