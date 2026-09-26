El Gobierno de San Luis Potosí a cargo de Ricardo Gallardo ha destinado más de 174.1 millones de pesos a obras y acciones de infraestructura hidráulica, sanitaria y de saneamiento en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable y atender necesidades de las familias potosinas.

Por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo, los recursos se han aplicado en la construcción y rehabilitación de plantas tratadoras, perforación y equipamiento de pozos, así como en sistemas y redes para fortalecer el abastecimiento.

San Luis Potosí mejora el acceso al agua (cortesía)

Invierten en plantas tratadoras, pozos y sistemas de agua

En Villa Hidalgo se construyó una planta tratadora de aguas residuales con una inversión superior a 12 millones de pesos, mientras que en Moctezuma se rehabilitó una planta con 1.3 millones de pesos.

En Venado se destinaron 14.9 millones de pesos a un sistema de agua potable. Por otra parte, en El Huizache, Guadalcázar, se invirtieron 15.7 millones de pesos en una nueva línea de conducción y el equipamiento de un pozo.

Para mejorar el abastecimiento en Ciudad del Maíz se canalizaron 18.9 millones de pesos. Además, se realizaron perforaciones de pozos en Matlapa, Ciudad Valles e Illescas, Santo Domingo, con una inversión conjunta de 43.7 millones de pesos.

A estas acciones se suma la operación de 40 camiones cisterna, mediante los cuales se han distribuido más de 241 millones de litros de agua potable.

El Gobierno estatal también reportó una inversión superior a 1.6 millones de pesos en equipos de succión-presión.

San Luis Potosí mejora el acceso al agua (cortesía)

Escalerillas concentra obras de agua y drenaje

Entre las obras de mayor alcance se encuentran las realizadas en Escalerillas, donde se destinan más de 66 millones de pesos para concluir redes de agua potable y drenaje.

Los trabajos también contemplan la rehabilitación y el desazolve de la presa Gonzalo N. Santos, como parte de las acciones de infraestructura hidráulica y saneamiento impulsadas en la entidad.

De acuerdo con el Gobierno de San Luis Potosí, las obras buscan fortalecer el abastecimiento de agua y mejorar los servicios relacionados con el recurso en distintas regiones del estado.