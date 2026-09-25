El sistema penitenciario impulsado por el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo, mantiene un modelo basado en educación, trabajo, capacitación, salud y deporte para generar nuevas oportunidades y favorecer la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que estas acciones forman parte de los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno del gobernador Ricardo Gallardo.

San Luis Potosí fortalece reinserción social con trabajo, educación y capacitación. (cortesía )

Más de mil 400 personas privadas de la libertad participan en actividades laborales

Como parte de las acciones implementadas, mil 444 personas privadas de la libertad participaron en actividades laborales remuneradas.

Además, mil 249 personas recibieron capacitación en áreas como gastronomía, mantenimiento técnico, cuidado personal y artesanías regionales, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat). El objetivo del modelo es proporcionar herramientas que permitan a las personas privadas de la libertad desarrollar capacidades para su proceso de reinserción social.

San Luis Potosí fortalece reinserción social con trabajo, educación y capacitación. (cortesía )

Educación, salud y deporte forman parte del modelo penitenciario

En materia educativa, mil 277 personas participaron en programas de alfabetización y educación, mientras que se entregaron 754 certificados de primaria y secundaria.

En el rubro de salud se otorgaron 91 mil 170 servicios médicos, mientras que más de mil 500 personas participaron en actividades deportivas.

De acuerdo con la SSPC, estas acciones forman parte de una política penitenciaria orientada a brindar herramientas para que las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida y reincorporarse a la sociedad.