El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó sobre los avances del proyecto carretero más grande que actualmente se construye en México, integrado por las autopistas San Luis-Matehuala y San Luis-Querétaro, dos obras que buscan transformar la movilidad, la logística y el desarrollo económico de la entidad.

La autopista San Luis-Matehuala contempla 118.4 kilómetros de altas especificaciones, contará con cuatro carriles y una inversión superior a 20 mil millones de pesos.

El proyecto incluye los entronques hacia Villa de Arista, El Peyote y Matehuala, además de una plaza de cobro, señalización, sistemas inteligentes de transporte, obras de drenaje y rampas de emergencia.

De acuerdo con el mandatario estatal, esta infraestructura permitirá reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado, además de contribuir a desahogar el tránsito de la carretera federal 57, una de las vías más transitadas del país.

Autopistas de más de 40 mil millones de pesos fortalecerán la conectividad de San Luis Potosí

De manera paralela, avanza la primera etapa de la autopista San Luis-Querétaro, desarrollada mediante una inversión privada superior a 20 mil millones de pesos por Grupo Meta, empresa perteneciente a Grupo Valoran.

Esta nueva vialidad ofrecerá una alternativa moderna a la carretera federal 57, agilizando el tránsito de vehículos particulares y de carga, además de fortalecer la conexión entre San Luis Potosí, Querétaro y el corredor industrial del Bajío, una de las regiones económicas más importantes del país.

Ricardo Gallardo destacó que ambas autopistas convertirán a San Luis Potosí en un punto estratégico de conexión entre el norte, centro y sur de México, al contar con infraestructura que facilitará el traslado de mercancías, atraerá nuevas inversiones y generará mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades.

San Luis Potosí construye el mayor corredor carretero de México con inversiones por más de 40 mil mdp. (cortesía)

El gobernador aseguró que estos proyectos forman parte de una estrategia para superar el rezago en infraestructura carretera y responder al crecimiento industrial y comercial del estado.

A estas obras se suman las nuevas conexiones aeroportuarias, los proyectos de logística carretera metropolitana y las vialidades hacia la zona industrial, con las que la administración estatal busca consolidar una red de movilidad moderna que fortalezca la competitividad de San Luis Potosí a nivel nacional.