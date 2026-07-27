El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que las familias de los tres oficiales de seguridad fallecidos recibirán un apoyo extraordinario de un millón de pesos y una vivienda, además de las indemnizaciones, prestaciones y derechos establecidos por la ley.

El funcionario expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de los elementos de seguridad, y aseguró que el Gobierno estatal mantendrá el respaldo a quienes resultaron afectados por estos hechos.

J. Guadalupe Torres Sánchez afirma que continúan las investigaciones

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que las autoridades ya realizan las investigaciones para identificar y detener a todas las personas presuntamente responsables del ataque.

Indicó que, como parte de las primeras acciones, una persona fue detenida por su presunta participación en los hechos, mientras las diligencias continúan.

Las familias de nuestros compañeros no quedarán en el desamparo; tendrán el respaldo permanente del Gobierno del Estado y recibirán todo lo que legalmente les corresponde, además de estos beneficios extraordinarios. J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí

Gobierno de San Luis Potosí apoyará a familias de oficiales fallecidos. (cortesía)

Gobierno de Ricardo Gallardo refrenda respaldo a los cuerpos de seguridad

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que la administración encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantendrá el apoyo a las y los integrantes de las corporaciones de seguridad y a sus familias.

Asimismo, sostuvo que el fortalecimiento de la protección económica y patrimonial para los elementos de seguridad ha sido posible mediante el manejo de los recursos públicos y reiteró que las autoridades continuarán las acciones para combatir a la delincuencia.