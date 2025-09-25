Este jueves, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rindió su Cuarto Informe de Resultados desde Tamazunchale, donde destacó que su administración trabaja sin límites para mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Huasteca.

Durante su discurso ante miles de ciudadanos reunidos en la Unidad Deportiva de Tamazunchale (Udeta), Gallardo destacó que su gobierno no distingue de colores ni partidos.

Ricardo Gallardo reafirma su compromiso con San Luis Potosí para mejorar la calidad de vida (Cortesía)

Ricardo Gallardo presenta obras para la Huasteca

El gobernador hizo varios anuncios de obras históricas que se realizarán durante su mandato como la nueva ruta de MetroRed de Tamazunchale a Ciudad Valles, y la creación de la Riviera Huasteca, el cual es un proyecto turístico que busca detonar la economía.

Asimismo, se informó de la construcción de caminos, bulevares y puentes estratégicos en Aquismón, Coxcatlán, Tampacán, Tamazunchale y El Naranjo, así como la ampliación del sistema MetroRed, nuevas carreteras en San Vicente y la colaboración con el Gobierno Federal para el aeropuerto de Tamuín y la supercarretera Valles–Tampico.

Durante su rendición de cuentas, el mandatario hizo un llamado a la unidad ciudadana para evitar que el olvido y la corrupción regresen a la entidad.

Con estas acciones, Ricardo Gallardo Cardona reafirma su compromiso por mantener la justicia social y la inversión en infraestructura durante su administración, dejando en claro que San Luis Potosí vive una etapa histórica de desarrollo en todas las regiones.