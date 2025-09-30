El gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo un encuentro con Takero Aoyama, cónsul general de Japón en León, donde se destacó el papel de San Luis Potosí como líder en atracción de inversión japonesa.

Durante la reunión, se subrayó que San Luis Potosí es el único estado con presencia oficial en Japón a través de su Oficina de Representación en Tokio.

Ricardo Gallardo refuerza el impulso a la inversión y el desarrollo en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo Cardona enfatizó la importancia del Tratado de Libre Comercio México–Japón, que este año cumple 20 años, y destacó que la oficina en Tokio funcionará como una plataforma estratégica para proyectar a San Luis Potosí hacia los mercados de Asia y América del Norte.

Ricardo Gallardo sostuvo reunión con Cónsul General de Japón en León, Takero Aoyama. (Cortesía )

Durante su gira por Japón en septiembre, el mandatario sostuvo reuniones con autoridades y empresas de alto nivel, como JETRO, Daikin, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en Japón y corporativos como Zensho Holdings, donde se abordaron proyectos de inversión en sectores clave como automotriz, electromovilidad, agroindustria y tecnología.