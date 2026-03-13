El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la declaratoria inaugural de la Segunda Sesión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, encuentro que reunió a representantes del sector notarial de distintas entidades del país.

Ricardo Gallardo destaca papel del notariado en la seguridad jurídica

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la relevancia de que este evento nacional se realice en la entidad, ya que fortalece la colaboración institucional con el sector notarial y contribuye a reforzar la seguridad jurídica de las familias potosinas.

El gobernador señaló que el encuentro representa un espacio de diálogo y acuerdos entre especialistas del ámbito notarial, con el objetivo de fortalecer la práctica profesional y unificar criterios que permitan brindar mayor certeza legal a la ciudadanía.

Gallardo resaltó que la participación del notariado es fundamental para impulsar programas de vivienda y regularización de patrimonio, como “Tu casa, Tu Apoyo”, programa estatal mediante el cual se entregan lotes habitacionales y se realizan procesos de escrituración gratuita para beneficiar a familias de bajos recursos.

Ricardo Gallardo impulsa certeza jurídica en reunión nacional de notarios (cortesía)

Asimismo, destacó que la reunión del Consejo Directivo constituye un foro de alto nivel, ya que sus integrantes son líderes y referentes en sus respectivas entidades federales. Ante los notarios, señaló que San Luis Potosí mantiene condiciones de estabilidad social y seguridad, lo que ha permitido fortalecer su posicionamiento como destino para eventos nacionales, actividades culturales y espectáculos internacionales.

Finalmente, Ricardo Gallardo subrayó que la visita de los integrantes del Colegio Nacional del Notariado Mexicano también genera beneficios para la economía local, ya que la realización del evento impulsa la ocupación hotelera, la actividad restaurantera y el movimiento turístico en las cuatro regiones del estado.