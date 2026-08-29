El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció una nueva expansión de la RedMetro con movilidad pública gratuita para el Altiplano potosino, como parte de la estrategia de su administración para fortalecer la infraestructura y la movilidad en el estado.

El gobernador de San Luis Potosí señaló que el nuevo sistema busca atender la necesidad de miles de personas que diariamente se trasladan hacia la capital potosina para trabajar.

RedMetro conectará Ahualulco y Mexquitic con San Luis Potosí

El gobernador, Ricardo Gallardo explicó que la primera fase contempla las rutas Ahualulco-Mexquitic de Carmona y Mexquitic de Carmona-San Luis Potosí. Con estas rutas, los municipios estarán conectados de manera directa con la zona metropolitana y sus habitantes contarán con una alternativa de transporte público sin costo.

El gobernador destacó que una cantidad importante de trabajadores de Ahualulco y Mexquitic de Carmona se desplaza diariamente hacia la capital potosina, por lo que la nueva movilidad gratuita busca generar beneficios en su economía familiar y calidad de vida.

Segunda etapa llegará hasta Charcas

El El gobernador de San Luis Potosí, adelantó que la segunda etapa de expansión permitirá llevar el servicio gratuito de RedMetro hasta Charcas, mediante un recorrido que pasará por Moctezuma y Venado.

De esta manera, el sistema ampliará su cobertura hacia más municipios del Altiplano y fortalecerá la conectividad regional, además de reducir los gastos de traslado para las familias potosinas. La estrategia contempla un sistema de transporte público moderno, accesible y gratuito para habitantes de distintas comunidades.

Ricardo Gallardo anuncia nuevas rutas gratuitas de RedMetro. (cortesía )

Gobierno de San Luis Potosí proyecta nuevas rutas

El El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo también informó que su administración proyecta enlazar Rioverde con Ciudad Valles y Rioverde con San Luis Potosí mediante grandes rutas de RedMetro tipo autobús. El objetivo es consolidar una red de movilidad pública gratuita que permita conectar distintas regiones de San Luis Potosí.

El mandatario reiteró que infraestructura y movilidad son dos de los ejes prioritarios de su administración y afirmó que las nuevas rutas forman parte de una estrategia integral para transformar la conectividad estatal y generar mejores oportunidades para sus habitantes.