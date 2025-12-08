Ricardo Gallardo anunció que la autopista San Luis–Matehuala consolidará una movilidad sin límites en el estado, gracias a una inversión privada superior a 22 mil millones de pesos.

La obra contará con una conexión directa con la carretera Interserrana que desarrolla el Gobierno de Nuevo León, lo que permitirá reducir prácticamente a la mitad el tiempo de traslado hacia la frontera norte.

Ricardo Gallarda impulsa a SLP como referente en movilidad

El mandatario estatal explicó que esta autopista representará un ahorro sustancial en el trayecto hacia el norte del país. Su integración con la Interserrana permitirá una movilidad más rápida y segura para el transporte de los usuarios, quienes pasarán de un recorrido de ocho horas para llegar a Nuevo Laredo a menos de cinco. Esto impulsará el sector logístico y generará beneficios económicos para San Luis Potosí.

Además, Ricardo Gallardo destacó el compromiso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, con esta vía estratégica, la cual dará un nuevo dinamismo a toda la región y fortalecerá las cadenas productivas al reducir los tiempos de traslado con los principales cruces fronterizos.

Ricardo Gallardo anuncia autopista que conectará SLP con la frontera norte. (Cortesía)

El mandatario potosino también subrayó el arranque de la autopista San Luis Potosí–Querétaro, igualmente de inversión privada.

Estos proyectos se suman a las supercarreteras de Moctezuma a Villa de Arista y al nuevo circuito carretero del Altiplano, que enlaza con la vía Ahualulco–entronque Carretera a Zacatecas, impulsado por el Gobierno Estatal.