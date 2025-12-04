El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la graduación de la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal (GCE), integrada por 268 nuevos elementos, quienes se suman a las labores de vigilancia y protección en todo el estado, con el objetivo de mejorar la seguridad en el estado.

Con esta incorporación, la administración estatal ya suma más de mil 130 policías formados durante el gobierno actual.

Ricardo Gallardo refuerza seguridad en SLP

Durante la ceremonia, realizada ante familiares y autoridades, el gobernador reconoció el compromiso de las y los cadetes, quienes concluyeron su formación en la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Asimismo, subrayó que esta nueva generación forma parte del modelo de seguridad moderno que impulsa su gobierno, basado en tecnología, profesionalización y proximidad social.

San Luis Potosí fortalece su seguridad con nuevos elementos capacitados (Cortesía)

El mandatario destacó que las y los nuevos policías recibieron capacitación integral en temas clave como:

Derechos Humanos aplicados a la función policial

Perspectiva de Género

Atención a Víctimas

Prevención del Feminicidio

Entrenamiento táctico, operativo y de conducción especializada

Durante la ceremonia, Ricardo Gallardo entregó reconocimientos a cadetes que destacaron por Excelencia Académica y Tiro de Precisión, señalando que su desempeño refleja el compromiso de la corporación con la profesionalización y el servicio público.

San Luis Potosí se posiciona entre los estados más seguros

El gobernador aseguró que el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal ha permitido que San Luis Potosí se mantenga entre los cinco estados más seguros del territorio nacional, un logro que atribuyó al trabajo conjunto entre autoridades, corporaciones policiales y la sociedad.

San Luis Potosí fortalece su seguridad con nuevos elementos capacitados (Cortesía)

Asimismo, recordó que su gobierno ha impulsado mejoras estructurales dentro de la corporación, como la creación de la División de Caminos, la modernización del parque vehicular, la adquisición de nuevo armamento y la consolidación del mejor salario policial del país, además de un proyecto para garantizar pensiones dignas para los elementos.

Finalmente, Ricardo Gallardo resaltó que cada persona graduada presenta una esperanza para las familias potosinas, al integrarse a una institución que pasó de estar abandonada a convertirse en un cuerpo fuerte, profesional y cercano a la ciudadanía.