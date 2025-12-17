El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona registró avances en materia de derechos humanos durante 2025, mediante acciones orientadas a brindar apoyo sin límites a mujeres, personas migrantes y colectivos civiles de búsqueda en San Luis Potosí.

Comisión Estatal de Búsqueda alcanza 74.5% de efectividad en San Luis Potosí

De acuerdo con autoridades estatales, San Luis Potosí avanzó en la atención de la Agenda Nacional de Derechos Humanos mediante acciones coordinadas por la Secretaría General de Gobierno (SGG), en conjunto con dependencias clave del ámbito estatal.

Entre ellas destacan la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).

San Luis Potosí avanza en agenda de derechos humanos bajo gobierno de Ricardo Gallardo. (Cortesía )

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas alcanzó una efectividad del 74.5 por ciento en la localización de personas, resultado del fortalecimiento de su Laboratorio de Genética y del equipamiento especializado destinado a las labores de búsqueda e identificación.

Estas acciones, subrayó, forman parte del compromiso del gobierno estatal para garantizar la protección de los derechos humanos y fortalecer la atención a los sectores más vulnerables de la población.