Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, entregó 5 millones 160 mil pesos en estímulos económicos a 136 deportistas que obtuvieron medallas en los Nacionales y Paranacionales Conade 2025, así como en los Juegos Nacionales Populares.

Ricardo Gallardo asegura que SLP vive su mejor etapa deportiva

Durante el evento realizado en el Centro de Negocios Potosí, el gobernador destacó que en SLP las vidas cambian a través del deporte, al duplicar oportunidades y fortalecer los apoyos para niñas, niños y jóvenes atletas.

En medio de una celebración marcada por la emoción de las y los medallistas, Ricardo Gallardo afirmó que el estado seguirá apostando por su potencial, confiando en que podrán cumplir sus metas gracias a que el estado no los limita.

Ricardo Gallardo reconoció a medallistas de San Luis Potosí con más de 5 mdp. (Cortesía )

Asimismo, reconoció el trabajo de entrenadores, madres y padres de familia, y reafirmó su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura deportiva. Entre los proyectos anunciados destacan:

La remodelación de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, que incluirá un nuevo Pabellón Multiusos.

Nuevas canchas de futbol americano y soccer en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDETAR).

Las y los atletas potosinos obtuvieron resultados sobresalientes en las competencias nacionales, 120 medallas en la Olimpiada Nacional:

29 de oro

29 de plata

62 de bronce

En los Paranacionales Conade, la delegación potosina obtuvo 56 preseas, entre ellas 28 de oro, además de un desempeño histórico en natación adaptada. Por su parte, en los Juegos Nacionales Populares realizados en Morelos, sumaron 13 medallas.