Con el objetivo de mejorar la calidad educativa dentro de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona anunció la inversión de más de 600 millones de pesos en 120 escuelas para rehabilitarlas y construir nuevos planteles.

Con este nuevo paquete de obras, la administración estatal superará las 520 escuelas atendidas durante el sexenio, consolidando una estrategia que busca cerrar brechas históricas u ofrecer espacios de calidad para niñas, niños y jóvenes.

San Luis Potosí beneficiará a más de 63 mil estudiantes con escuelas seguras y funcionales

Ricardo Gallardo explicó que esta estrategia dignifica y moderniza los espacios que se encontraban abandonados por la “herencia maldita”. Asimismo, informó que las más de 400 obras educativas han beneficiado a más de 63 mil estudiantes de las cuatro regiones con escuelas seguras y funcionales.

Ricardo Gallardo anunció una inversión histórica para infraestructura educativa en 2026. (Cortesía)

Además de la inversión en obra pública, San Luis Potosí mantiene programas sociales que respaldan de forma directa la economía de las familias. A través de Potosí para la Educación, se entregan de manera gratuita útiles escolares, mochilas y zapatos a estudiantes de educación básica.

De igual manera, el Apoyo Seguro al Estudiante brinda más de 500 mil pólizas de seguro contra accidentes, así como transporte gratuito y becas alimentarias, medidas que buscan reducir la deserción escolar y garantizar el acceso equitativo a la educación.

Finalmente, Ricardo Gallardo destacó la consolidación de la Universidad Rosario Castellanos, proyecto que se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal.

Con estas acciones, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que 2026 será un año clave para la educación en San Luis Potosí, con una visión de largo plazo orientada a una educación sin límites, inclusiva y con mejores oportunidades para todas y todos.