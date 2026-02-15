El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el arranque del programa “Enchúlame tu comunidad” en 50 localidades del municipio de Tamazunchale, con el objetivo de modernizar integralmente los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

A través de esta estrategia, el mandatario estatal impulsa acciones de infraestructura urbana en las cuatro regiones de San Luis Potosí, enfocadas en reducir la desigualdad y atender zonas con mayor rezago social.

“Enchúlame tu comunidad”: Ricardo Gallardo transforma espacios públicos en Tamazunchale

Ricardo Gallardo destacó que el programa forma parte de una política para revertir el abandono histórico y acercar infraestructura de calidad a comunidades alejadas.

La intervención contempla:

Rehabilitación de luminarias

Reconstrucción y bacheo de calles

Pintura de fachadas y banquetas

Rehabilitación de espacios deportivos

Acciones de imagen urbana

Con estas obras, se busca que cada comunidad cuente con servicios dignos y espacios adecuados para la convivencia social.

El gobernador explicó que el programa estará acompañado por un plan carretero integral, que contempla la construcción de circuitos completos para evitar que alguna localidad permanezca incomunicada.

Ricardo Gallardo lleva infraestructura y renovación urbana a 50 comunidades de Tamazunchale (Cortesía)

Recordó que recientemente se entregaron nuevos caminos en la región, lo que permitirá mejorar el traslado de estudiantes, productores, comerciantes y servicios de emergencia.

Finalmente, reiteró que el desarrollo de la Huasteca potosina es prioridad para su administración, por lo que las acciones también beneficiarán a municipios vecinos, consolidando comunidades más iluminadas, conectadas y con mejores condiciones de bienestar.