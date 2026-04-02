El gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, continúa impulsando la atracción de inversiones y el desarrollo de sectores estratégicos, luego de la visita del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, al campus de Impro México, donde el funcionario sostuvo un encuentro con directivos de la compañía y recorrió sus instalaciones.

Expansión industrial generará empleo y competitividad en San Luis Potosí

Durante la visita, el funcionario destacó la importancia de consolidar alianzas con empresas de manufactura especializada que contribuyan al crecimiento económico del estado y que generen nuevas oportunidades laborales.

Impro México impulsa inversión industrial en San Luis Potosí (cortesía)

La operación de Impro México en el Parque Industrial WTC II permite atender de manera eficiente el mercado de Norteamérica, mediante procesos de manufactura de alta precisión que impactan en industrias como la aeroespacial, automotriz y energética.

Asimismo, informaron que la empresa cuenta con una proyección de expansión superior a 26 hectáreas de construcción, lo que representa nuevas oportunidades de empleo y el fortalecimiento de la cadena productiva.

Impro México impulsa inversión industrial en San Luis Potosí (cortesía)

Con la llegada y expansión de empresas del sector manufacturero, San Luis Potosí se consolida como un polo de innovación industrial, impulsando la diversificación económica y la atracción de inversiones. Estas acciones buscan fortalecer la economía regional y generar condiciones para el crecimiento sostenido en los próximos años.