Juicio político contra Maru Campos no fue ratificado, dice Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que el juicio político solicitado contra la gobernadora Maru Campos no fue ratificado antes de la fecha límite, el viernes 29 de mayo.

A propósito del juicio político que fue presentado en la CDMX (contra Maru Campos), me han informado el día de hoy que no fue ratificado Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

En entrevista con medios, informó que la solicitud contra Maru Campos perdió validez legal al no ser ratificada dentro del plazo de tres días establecido por la normativa.

Al no cumplirse con este requisito, según explicó Kenia López Rabadán, legalmente ya no existe ninguna solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua.

Kenia López Rabadán afirmó que Morena retiró su juicio político contra Maru Campos por presión ciudadana

En opinión de Kenia López Rabadán, los diputados de Morena desistieron de su solicitud de juicio político contra Maru Campos por la “exigencia de millones de mexicanos” para que los funcionarios estén “del lado correcto”.

Es evidente que la presión que hemos hecho millones de mexicanos de exigirle a los servidores públicos que estén del lado correcto ha provocado, desde mi perspectiva, que hayan parado esta lamentable persecución Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Agregó que, desde su perspectiva, la exigencia de los morenistas “ofendía” a la inteligencia de los mexicanos al tratar de nivelar la situación de Chihuahua y Sinaloa.

Además, dijo que el intento de juicio político no tenía fundamento y era parte de una estrategia para desestabilizar a los gobiernos locales que mantienen una postura de oposición.

Finalmente, Kenia López aprovechó su intervención para enviar un mensaje de apoyo a la mandataria de Chihuahua, expresando el respaldo de su fuerza política tanto a la gestión de Maru Campos como al estado en general.

Juicio político contra Maru Campos fue solicitado por Morena el 29 de mayo

Hace tres días, el martes 26 de mayo, la Cámara de Diputados recibió solicitud de juicio político en contra de Maru Campos, la cual, de acuerdo con la normativa, debía ser ratificada a más tardar el 29 de mayo.

Sin embargo, los diputados de Morena que firmaron dicha solicitud no ratificaron, entre ellos:

Edin Cuauhtémoc Estrada Magdalena Rentería Pérez Leticia Ortega Máynez Óscar Daniel Avitia Elizabeth Guzmán Argueta María Antonieta Pérez Reyes Brenda Francisca Ríos Pedro Torres Estrada Edith Palma Ontiveros Herminia Gómez Carrasco Jael Argüelles Díaz