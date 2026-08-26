El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, avanzó en la planeación para la instalación de 400 consultorios médicos gratuitos en la entidad, un proyecto que cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para ampliar la cobertura de salud y acercar servicios de atención primaria a las familias potosinas.

Durante una reunión virtual de trabajo con autoridades del sector Salud, el mandatario estatal destacó que estos nuevos espacios serán distribuidos estratégicamente en las cuatro regiones de San Luis Potosí, dándole prioridad a los municipios y comunidades con mayor demanda de servicios médicos.

Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum proyectan 400 consultorios médicos gratuitos en SLP. (Cortesía)

San Luis Potosí fortalece la atención médica primaria y preventiva en sus cuatro regiones

Los 400 consultorios médicos ofrecerán atención de primer contacto, prevención, detección oportuna y seguimiento de padecimientos. Esta estrategia complementará la red de servicios que ya opera el Gobierno del Estado a través de programas como las Clínicas Rosas, donde la población recibe consultas, medicamentos y atención especializada de forma gratuita.

Al respecto, Ricardo Gallardo Cardona enfatizó que el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum permitirá consolidar obras de alto impacto social. Actualmente, ambos gobiernos colaboran en la definición de las ubicaciones exactas, los modelos de operación y el equipamiento necesario para poner en marcha los consultorios y garantizar el derecho a la salud en todo el territorio potosino.