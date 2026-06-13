Quintana Roo se posicionó en el primer lugar nacional en aplicación de vacunas al alcanzar más de 330 mil dosis administradas de las 119 mil 212 programadas durante la Jornada Nacional de Vacunación, rebasando con ello la meta al 277 por ciento.

Estos resultados reflejan el impulso de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama para acercar los servicios de salud a los quintanarroenses, así como su coordinación con el Gobierno de México para ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama reconoció el esfuerzo extraordinario de las y los vacunadores, personal de enfermería, brigadistas, promotores de salud y trabajadores del sector salud, que desde el 25 de abril y hasta el 31 de mayo estuvieron en los módulos itinerantes, en centros de trabajo, en centros de salud, hospitales y caminando por colonias y comunidades para llevar las vacunas de manera gratuita, segura y oportuna a la población.

Más de 330 mil dosis aplicadas y un cumplimiento del 277 % de la meta programada. (CORTESÍA)

Semana Nacional de Vacunación garantizó la protección de la población contra enfermedades prevenibles

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, precisó que durante la Semana Nacional de Vacunación se aplicaron 15 tipos de vacunas contempladas en el Esquema Nacional de Vacunación, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y grupos con factores de riesgo, garantizando una protección amplia contra diversas enfermedades prevenibles.

Para lograr la distribución de las vacunas, la Secretaría Estatal de Salud fortaleció la capacidad operativa mediante la contratación de personal temporal que se sumó a las brigadas de vacunadores. Asimismo, se reforzó la movilidad de los equipos de salud con unidades destinadas a su traslado para recorrer comunidades urbanas y rurales de los 11 municipios de Quintana Roo.

También, se fortaleció la red estatal de distribución de biológicos con la incorporación de dos camiones Thermo King especializados, equipados para garantizar la conservación de las vacunas durante su transporte, porque es necesario mantener una temperatura controlada entre 4 y 8 grados centígrados a fin de asegurar su efectividad.

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, dijo que que este logro es resultado del trabajo en equipo y de una visión que pone a las personas en el centro de las decisiones, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

De igual forma, puntualizó que la vacunación esuna de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y proteger a la población, por lo que la Secretaría Estatal de Salud mantendrá acciones permanentes para acercar los servicios preventivos a cada punto del estado.