PRI no ha tenido acercamiento con Roberto Palazuelos para gubernatura de Quintana Roo

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que el partido no ha tenido ningún acercamiento con Roberto Palazuelos, quien busca ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Luego de que Roberto Palazuelos declaró que buscará ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo, de algún partido de oposición a Morena, en entrevista a medios

Este 14 de diciembre, Va por México, PRI-PAN-PRD, anunció que aún no se decide si irán en coalición en la elección de la gubernatura de Quintana Roo.

Va por México irá en coalición en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, mientras Oaxaca y Quintana Roo continúan en diálogo, por lo que podría llegarse a un acuerdo.

En conferencia de prensa, los líderes nacionales de los partidos fueron cuestionados acerca del posible acercamiento de Roberto Palazuelos para ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, aseguró que Roberto Palazuelos no ha hablado con el partido, por lo cual no es un tema en la coalición.

“En el tema de Roberto Palazuelos, es un tema que con el PRI no habló, para nosotros no es tema porque no estuvo con nosotros en la mesa. Hubo aproximaciones con otras opciones políticas”

Alejandro Moreno, dirigente del PRI