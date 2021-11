Roberto Palazuelos exhibe el despilfarro de casas en Fonatur y Estado Mayor para que hicieran fiestas

El empresario Roberto Palazuelos exhibió el despilfarro de casas del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y el Estado Mayor para hacer fiestas durante el gobierno de Miguel de la Madrid.

En el programa “Pinky Promise” en YouTube, Roberto Palazuelos recordó su juventud cuando era amigo de los hijos de Miguel de la Madrid, expresidente de México, y podían gozar de sus privilegios.

Roberto Palazuelos era amigo de hijos de Miguel de la Madrid

El actor Roberto Palazuelos narró que gozo del privilegio del Estado Mayor durante los 6 años de gobierno de Miguel de la Madrid, pues era amigo de sus hijos Federico y Gerardo.

En esa época, Roberto Palazuelos podía entrar y salir de Los Pinos, complejo que era la residencia oficial de los presidentes en la Ciudad de México (CDMX).

“18 años en el poder, es decir, 6 años seguidos siendo muy amigo de los hijos del presidente, entrando y saliendo de los Pinos” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos iba a fiestas en casas del Fonatur

En esa época, Roberto Palazuelos detalló que cuando el expresidente Miguel de la Madrid se iba a su casa de Cuautla, Morelos, tenían Los Pinos para armar fiestas.

Entonces Gerardo, hijo de Miguel de la Madrid, podía solicitar a la secretaria “Lupita” que les prestaran una casa del Fonatur para hacer una fiesta.

“Entonces le hablaba a Lupita (y le decía) -Lupita qué casa hay libre de todas las casas del Fonatur en la república”, aseguró Palazuelos.

El actor destacó que elegían la casa de Fonatur y el gobierno de México enviaba al Estado Mayor para protegerlos.

“Se iba toda la “avanzada” , llegaba un avión del ejercito con todo, y ya llegábamos y era un desmadre”, dijo.

“Eran tiempos muy sanos, no había redes sociales, el Estado Mayor nos decía lo único que está prohibido es que pongan un pomo sobre la mesa, tiene que ser puro copeo” Roberto Palazuelos

Palazuelos presume buena relación con hijos del expresidente

El empresario Roberto Palazuelos narró que se la pasaba “poca madre” cuando era amigo de los hijos de Miguel de la Madrid, quienes incluso le compartían sus lujos.

“Los de la Madrid, Gerardo por ejemplo me prestaba ropa, me regalaba esto, a veces me pagaba las cenas”, señaló.

Sin embargo, el actor reconoció que cuando era cercano a hijos de expesidentes era espiado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

“Cuando uno está dentro del círculo muy cercano a los hijos del presidente (…) El CISEN te escucha, el CISEN te hace trabajos de inteligencia” Roberto Palazuelos

El empresario Roberto Palazuelos declaró que buscará ser gobernador de Quintana Roo de la mano del partido Movimiento Ciudadano.