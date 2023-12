Hoy inesperadamente iba circulando por las calles de CANCUN en mi Moto



Cuando un coche me gritó …. Deja de hablar mal de nuestro presidente, y me cerró el camino@MaraLezama gracias a Dios no pasó en mayores Se lo digo porque alguna vez le pedí Seguridad para mi persona.… pic.twitter.com/xsDqg0Ticd