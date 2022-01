Victoria Mazzoni, hermana del gerente del Mamita’s Beach Club en Playa del Carmen que fue asesinado el pasado 25 de enero, culpó al dueño del club por el crimen.

En entrevista para América TV, Victoria Mazzoni señaló que su hermano Federico Mazzoni terminó asesinado por los errores de Jorge Marzuca, el dueño de Mamita’s Beach Club.

En este sentido, indicó que los delincuentes que mataron a su hermano no ibas tras de él, sino por el dueño que había “denunciado algo que no debía”.

Sin embargo, como “siempre respondía por el dueño y daba la cara por él”, terminaron asesinándolo.

“Jorge Marzuca, dueño del club, denunció algo que no debía denunciar y por ello fueron a buscarlo, pero él llevaba días escondido, y al no encontrarlo terminaron yéndose contra Federico. Porque Marzuca a pesar de ser el dueño nunca se comportó como tal, no daba la cara. Siempre el que respondía por él y salía a dar la cara era mi hermano”

Victoria Mazzoni. Hermana del gerente del Mamita’s Beach Club