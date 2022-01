Elecciones 2022: Roberto Palazuelos quiere ser gobernador de Quintana Roo para solucionar tema de seguridad

El precandidato a la gubernatura de Quintana Roo de Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, aseguró que busca solucionar el tema de seguridad en la entidad desde el gobierno.

“Lo que me mueve es ir viendo cómo se va degradando la seguridad… me preocupa mucho que está creciente la inseguridad”

El empresario aseguró que con el C5 que instauró el gobernador Carlos Joaquín González servirá de base para montar una gran seguridad en la entidad.

Roberto Palazuelos aseguró en entrevista con Adela Micha que, para lograr mejorar la seguridad en Quintana Roo, buscará la asesoría del Mossad.

El Mossad es una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo en todo el mundo.

“Me voy a apoyar con el Mossad, voy a pedirles que me asesoren en toda la tecnología para montar las cámaras, los servicios de inteligencia y voy a montar unas corporaciones policiacas”

Aseguró que lo que busca es ver que Quintana Roo sea un estado más seguro, por lo que pedirá asesoría para la colocación y uso de cámaras y servicios de inteligencia.

“Eso es lo que me gustaría a mí, ver un Quintana Roo más seguro”

Por otra parte, aseguró que también se dedicaría a la protección de los ecosistemas como el mangle y la selva porque “la gallina de los huevos de oro” en la entidad es el turismo ecológico.

Por otra parte, Roberto Palazuelos aseguró que no buscó la candidatura con la coalición de PAN-PRD por un asunto de corrupción.

El precandidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano aseguró que “le jugaron chueco” con la presentación de una encuesta “vendida” de Parametría.

“Ya esa gente corrupta en estos momentos ya no importa, yo me la voy a cobrar en la boleta y me la voy a cobrar en las elecciones porque voy a arrasar”

Roberto Palazuelos