En una reciente emisión del programa semanal “Martes del Jaguar”, Layda Sansores se burló de los carteles que evidenciaron su viaje a España.

Contrario a lo que la prensa mexicana informó, la Gobernadora de Campeche aseguró que los carteles con su rostro no fueron colocados en todo Madrid; “había un pinche cartelito”, dijo.

Incluso, aseguró que ella y su equipo se percataron de ellos hasta que les hicieron el comentario.

“Dijeron que España estaba contra mí. Un pinche cartelito el que sacaron, y dijeron estaba llena la ciudad. Ni lo habíamos visto“ Layda Sansores. Gobernadora de Campeche

Posteriormente y contradiciéndose un poco, Layda Sansores dijo haber visto dos carteles y sin más se mofó de la oposición, a quienes responsabiliza de la creación de los póster.

“A lo mejor están cobrándole de más a Salinas, a Pliego, a Alito... Yo creo que son ellos los promotores, están muy enojados” Layda Sansores. Gobernadora de Campeche

Layda Sansores denuncia hostigamiento durante su viaje a España

Restándole importancia al enojo de la gente por su contradicción con el discurso oficial de austeridad del partido político que representa, Layda Sansores dijo haber sentido hostigamiento por el acecho de los paparazzi durante su viaje a España.

“Fue hostigamiento, ya no puedes tener privacidad” Layda Sansores. Gobernadora de Campeche

Sin embargo, sus palabras tomaron un nuevo sentido cuando se burló de la situación, asegurando que llegó a sentirse una súper estrella ya que las personas que seguían sus pasos iban en carros de lujo.

En el momento dijo haberse sentido una persona de gran importancia, por lo que avisará con anticipación de su próximo viaje.

“Ahora si que me sentí como artista de cine, con los paparazzi todo el día, con sus camionetas Mercedes-Bens. Ay, mi amor. Yo hasta se los agradezco. Les mando un besito. La próxima les aviso con anticipación para que no me fallen” Layda Sansores. Gobernadora de Campeche