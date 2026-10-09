El Ayuntamiento de Benito Juárez, a cargo de Ana Paty Peralta, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, realizó el evento “Benito Juárez Se Pinta de Rosa”, con la iluminación del Palacio Municipal y la colocación de un moño conmemorativo para promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

En representación de la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, la directora general del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, señaló que la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud, facilitar el acceso a información y acompañar a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Hoy, Benito Juárez se pinta de rosa, pero, sobre todo, se pinta de conciencia, de prevención y de esperanza. Desde el Ayuntamiento, que encabeza nuestra Presidenta Municipal, trabajamos para acercar información, servicios y herramientas que permitan a las mujeres cuidar de su salud y tomar decisiones oportunas. Marisol Sendo Rodríguez, directora general del DIF Benito Juárez

La directora general de DIF Benito Juárez llamó a la población a informarse, realizarse revisiones y acompañar a quienes atraviesan esta enfermedad, para que la prevención forme parte de la vida cotidiana de las familias.

Benito Juárez se pinta de rosa (cortesía )

Quintana Roo reporta más de 12 mil mastografías

Durante el evento, la directora de CAPASITS Cancún, Isabel Villegas Mota, quien acudió en representación del secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, señaló que el cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte en México.

También informó que, bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en Quintana Roo se han realizado 12 mil 927 mastografías.

Son estudios que representan una oportunidad de detección y de continuar con ilusiones y de cuidarnos cada una de nosotras. Isabel Villegas Mota, directora de CAPASITS Cancún

Como parte de la jornada, la Brigada Integral de la Mujer ofreció servicios relacionados con la prevención del cáncer de mama, mientras que personal de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) brindó información sobre técnicas de autoexploración y medidas preventivas.

Benito Juárez se pinta de rosa (cortesía )

También se impartieron pláticas de concientización y participaron integrantes del grupo de jumping del CDC de la Supermanzana 237 y del grupo de barré de la Academia Acadanz.

Sobrevivientes comparten mensajes de fortaleza y esperanza

Uno de los momentos centrales del encuentro fue el testimonio de la sobreviviente de cáncer de mama, Melisa Pacheco Lazos, quien compartió su experiencia para transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza a quienes enfrentan o han atravesado este proceso.

Posteriormente, las sobrevivientes Andrea Francilia Chavira Olivares, Norma Judith Poot Alcocer, Aida Medina Gómez, Rosario Ruiz Sosa, Silvia María Graciela García Avilés y Marlen Serna Bello participaron en el toque de campana, como símbolo de reconocimiento y celebración de la vida.

Benito Juárez se pinta de rosa (cortesía )

Al nombrar a Irma Yolanda Uc Moreno, última sobreviviente en participar, las personas asistentes hicieron sonar sus campanitas en un gesto colectivo de solidaridad.

En la actividad también colaboraron la Fundación Salud y Bienestar por Quintana Roo, UNEME DEDICAM y la Brigada Integral de la Mujer, junto con representantes de organizaciones civiles y autoridades estatales y municipales.

Benito Juárez se pinta de rosa (cortesía )

Con la iluminación rosa del Palacio Municipal, el Ayuntamiento de Benito Juárez buscó reforzar el mensaje de que la información, la prevención y la detección oportuna son fundamentales para la salud de las mujeres.