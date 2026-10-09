La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, encabezó la clausura de un basurero clandestino en la Supermanzana 230, donde se retiraron 2.5 toneladas de residuos acumulados en un lote baldío. La intervención se realizó tras un reporte ciudadano a través de ChatCun, debido a los riesgos sanitarios y las afectaciones a la imagen urbana.

La alcaldesa explicó que la atención del predio se llevó a cabo con apoyo de la Dirección General de Servicios Públicos, luego de que vecinas y vecinos solicitaran la limpieza del lugar para evitar la proliferación de mosquitos tras las recientes lluvias.

Estamos en la SM 230, aquí con las vecinas; Caro nos hizo un reporte a través de ChatCun de un lote baldío, ya prácticamente un basurero en esta zona; con el equipo de Servicios Públicos nos estamos llevando toda esa basura. Ana Paty Peralta, alcaldesa de Cancún.

Ana Paty Peralta llama a reportar basureros clandestinos mediante ChatCun

La presidenta municipal invitó a la ciudadanía a reportar predios convertidos en basureros clandestinos mediante ChatCun, con el objetivo de que las autoridades puedan atenderlos y prevenir riesgos para las familias.

Asimismo, informó que se pondrá en marcha un programa de revisión de terrenos abandonados o baldíos. Recordó que las personas propietarias deben mantener sus predios cercados o bardeados, libres de maleza y residuos, para evitar afectaciones a la salud pública y la proliferación de fauna nociva.

El reporte fue realizado por la vecina Carolina Nolasco Méndez, quien solicitó la limpieza para reducir los riesgos derivados de la acumulación de basura y la posible presencia de mosquitos. De acuerdo con la información municipal, la intervención beneficia directamente a 12 viviendas ubicadas en los alrededores.

Ana Paty Peralta llama a reportar basureros clandestinos en Cancún (Cortesía)

Cancún retira 2.5 toneladas de residuos de un lote baldío

Para atender el predio de la Supermanzana 230, participó una brigada de 15 elementos, que retiró llantas, muebles, electrodomésticos y otros objetos acumulados. Las labores se apoyaron con una retroexcavadora, un volquete, una camioneta de 3.5 toneladas y cuatro operadores de maquinaria.

Además, una cuadrilla de 11 personas realizó trabajos de chapeo y limpieza de maleza en las banquetas cercanas al terreno, como parte de las acciones para mejorar las condiciones del entorno.

Al finalizar la intervención, se colocó una lona con la leyenda “Prohibido tirar basura”, con el propósito de generar conciencia entre la ciudadanía y evitar que el sitio vuelva a convertirse en un punto de acumulación de residuos.

El Gobierno municipal reiteró el llamado a reportar estos espacios a través de ChatCun y a mantener limpios los predios baldíos para contribuir al cuidado de la salud pública y la imagen urbana de Cancún.