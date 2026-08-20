El DIF Benito Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Social, puso en marcha el curso “Habilidades digitales” en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Personas Adultas Mayores, con apoyo de talleristas de la cadena “OXXO”.

Bajo los lineamientos del Ayuntamiento de Benito Juárez de impulsar acciones para el fortalecimiento de conocimientos y capacidades de ese sector, la directora general del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, destacó que el sitio, perteneciente a la Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), promueve espacios de capacitación y desarrollo integral que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

DIF Benito Juárez fomenta habilidades digitales en personas adultas mayores. (cortesía)

La directora general del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo señaló que, como parte de estas estrategias, el DIF Benito Juárez estableció un convenio de colaboración con la empresa “OXXO”, para desarrollar diversos cursos orientados a ampliar las oportunidades de aprendizaje, participación e inclusión de las personas adultas mayores.

DIF Benito Juárez fomenta habilidades digitales en personas adultas mayores. (cortesía)

Taller busca fortalecer autonomía e inclusión digital

Por su parte, la coordinadora del CDC, Miriana del Rosario Martínez García, explicó que el taller “Habilidades digitales” tiene como objetivo brindar conocimientos y herramientas que permitan a las y los adultos en plenitud familiarizarse con el uso de dispositivos tecnológicos, aplicaciones y recursos digitales, favoreciendo su autonomía y facilitando su integración a las actividades de la vida cotidiana.

Detalló que el tema impartido en las instalaciones de la Supermanzana 233, inició en junio y concluirá en diciembre de este año, por lo que cuenta con tres grupos, de los cuales dos de ellos, asisten los lunes de 9:00 a 11:00 y de 11:00 a 13:00 horas, respectivamente, mientras que el tercer grupo acude los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.

DIF Benito Juárez fomenta habilidades digitales en personas adultas mayores. (cortesía)

La coordinadora del CDC, Miriana del Rosario Martínez García destacó que con este programa, el DIF Benito Juárez refrenda su compromiso por impulsar y promover una vejez activa, autónoma e incluyente.