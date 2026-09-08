El DIF Benito Juárez convocó a las personas adultas mayores del municipio a participar en el Concurso Municipal “Miss Adulta Mayor y Mr. Adulto Mayor 2026”, que se realizará el próximo 14 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, en Cancún.

La actividad tiene como propósito reconocer la experiencia, trayectoria, talento y participación activa de las personas adultas mayores, además de promover su integración y bienestar dentro de la comunidad.

DIF Benito Juárez convoca a certamen Miss y Mr. Adulto Mayor 2026. (CORTESÍA)

DIF Benito Juárez destaca participación de personas adultas mayores

La directora general del Sistema DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, señaló que el certamen se realiza cada año en coordinación con el Sistema DIF Quintana Roo y representa un espacio para reconocer la vitalidad, entusiasmo y aportaciones de las personas adultas mayores.

Las personas adultas mayores son parte fundamental de nuestras familias y de nuestra sociedad. Su experiencia, historias y enseñanzas representan un legado que debemos reconocer y valorar; por ello, desde el DIF Benito Juárez continuaremos generando espacios donde puedan expresarse, convivir y demostrar que la edad no limita los sueños ni las ganas de seguir participando. Marisol Sendo Rodríguez, directora general del Sistema DIF Benito Juárez

La funcionaria indicó que una de las prioridades del organismo municipal es impulsar que las personas adultas mayores permanezcan activas, participativas e integradas a su comunidad mediante programas y servicios de atención integral.

Por su parte, la coordinadora para las Personas Adultas Mayores, Karla Valeria de la Torre Cazarín, destacó que el concurso también busca fortalecer la autoestima, expresión, participación y visibilidad positiva de este sector.

DIF Benito Juárez convoca a certamen Miss y Mr. Adulto Mayor 2026. (CORTESÍA)

Habrá pasarelas y reconocimientos durante el certamen

Durante el evento se contará con la participación del cantante Jonathan García, quien interpretará tres canciones. Posteriormente, las y los participantes realizarán una primera pasarela con traje típico representativo de algún estado de la República Mexicana.

En el intermedio se presentará el grupo de Danza Polinesia, dirigido por la maestra Mariana Cuevas, con la interpretación de la canción “Cariñito”. Después se llevará a cabo la segunda pasarela, correspondiente a traje de noche.

El jurado seleccionará a quienes obtengan los reconocimientos de Miss y Mr. Simpatía, Miss y Mr. Fotogenia y Miss y Mr. Elegancia, además de los títulos de Miss Adulta Mayor y Mr. Adulto Mayor 2026. Las personas ganadoras de estas últimas categorías representarán a Benito Juárez en la etapa estatal del certamen “Miss y Mr. Abuelito 2026”, organizado por el Sistema DIF Quintana Roo.

DIF Benito Juárez convoca a certamen Miss y Mr. Adulto Mayor 2026. (CORTESÍA)

La ceremonia concluirá con la coronación y colocación de bandas, así como la entrega del cetro para Mr. Adulto Mayor, joyería para Miss Adulta Mayor, premios y ramos de flores. También participarán en la entrega de reconocimientos Blanca Ortega García, Miss Adulta Mayor 2025, y Pablo Villegas Gerbes, Mr. Adulto Mayor 2025.