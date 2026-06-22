En representación de la presidenta municipal Ana Paty Peralta, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Benito Juárez, Beyra Miroslava Hadad Castillo, asistió a la conmemoración del 50 aniversario del Club Rotario Cancún, una organización que durante cinco décadas ha impulsado acciones de servicio, solidaridad y compromiso comunitario en beneficio de las y los cancunenses.

La ceremonia se llevó a cabo en el Cancún Center, donde se reconoció la trayectoria de mujeres y hombres que han dedicado parte de su vida al trabajo voluntario y al desarrollo de proyectos sociales que han consolidado al Club Rotario Cancún como una organización referente en la promoción de valores y la participación ciudadana.

Durante su mensaje, la secretaria ejecutiva del SIPINNA Benito Juárez, Beyra Miroslava Hadad Castillo, felicitó al presidente saliente del Club Rotario Cancún, Juan Manuel Palafox Castillo, así como a las y los integrantes de la mesa directiva por su labor y compromiso con la comunidad.

Asimismo, expresó sus mejores deseos a Pedro Carlos Téllez Santiago, quien encabezará la directiva para el periodo 2026-2027, al confiar en que continuará fortaleciendo el legado y las acciones de servicio que distinguen a esta organización.

La secretaria ejecutiva del SIPINNA Benito Juárez, Beyra Miroslava Hadad Castillo destacó que 50 años representan miles de horas de trabajo voluntario y proyectos que han contribuido a transformar vidas, al tiempo que reiteró que la construcción de una mejor ciudad también se logra mediante la solidaridad y la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno.

La secretaria ejecutiva del SIPINNA Benito Juárez, destacó la trayectoria y el compromiso social del Club Rotario Cancún. (CORTESÍA)

Entregan reconocimiento “Cancún Ciudad Rotaria del Mundo”

Como parte del programa conmemorativo se realizó una reseña histórica sobre los 50 años de trayectoria del Club Rotario Cancún, además de la entrega de reconocimientos a clubes participantes.

También se hizo entrega del documento denominado “Cancún Ciudad Rotaria del Mundo” al Gobierno Municipal de Benito Juárez y posteriormente se llevó a cabo la toma de protesta del Comité y Mesa Directiva para el periodo 2026-2027.

El Gobierno Municipal de Benito Juárez reiteró su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que contribuyen al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de una comunidad más participativa y solidaria.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal de Benito Juárez destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta con agrupaciones como el Club Rotario Cancún, cuyo compromiso con la comunidad ha dejado una huella significativa durante medio siglo de servicio.