Claudia Sheinbaum anunció que el Plan Tulum Renace será publicado en el Diario Oficial de la Federación para su implementación, con medidas que incluyen acceso gratuito al Parque del Jaguar y reducción en las tarifas de ingreso a la Zona Arqueológica de Tulum y al Área Natural Protegida.

El objetivo es facilitar el acceso de visitantes nacionales e internacionales a este destino turístico de Quintana Roo, garantizando al mismo tiempo la conservación del patrimonio natural y arqueológico de la región.

Nuevas tarifas para Parque del Jagaur, Zona Arqueológica y Área Natural protegida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que las personas podrán ingresar de manera gratuita al Parque del Jaguar y disfrutar de las instalaciones sin costo.

Precisó que quienes deseen utilizar el transporte eléctrico dentro dle parque únicamente deberán cubrir una tarifa de 20 pesos.

Entonces, si un visitante quiere entrar al parque y ver de lejos al sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos, solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, informó que el acceso a la Zona Arqueológica de Tulum y al Área Natural Protegida tendrá un costo de 80 pesos para visitantes nacionales y de 265 pesos para turistas extranjeros, montos que representan una reducción respecto a las tarifas aplicadas anteriormente.

Si quiere entrar al Área Natural Protegida o a la zona ya arqueológica con el Área Natural Protegida, se va a cobrar lo mismo que se cobraba en el 2018,‘19, que son, en total, 80 pesos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria agregó que la disminución también beneficiará a visitantes internacionales.

El turista internacional por hacer todo el recorrido pagará 265 pesos, que es también una reducción muy muy significativa. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que las playas históricas de Tulum permanecerán con acceso gratuito para visitantes, quienes únicamente cubrirán el costo del transporte dentro del parque en caso de requerirlo.