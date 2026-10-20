La audiencia programada para este martes 20 de octubre de 2026 en el proceso legal que la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho mantiene contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue diferida debido a fallas técnicas en la plataforma virtual del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La periodista, acompañada por la organización Artículo 19, tenía previsto participar de manera virtual en una audiencia ante una jueza federal para avanzar en el proceso contra el exmandatario, conocido como el “Gober Precioso”.

Lydia Cacho busca una sentencia contra Mario Marín por su presunta responsabilidad en la persecución, detención arbitraria y tortura que sufrió en represalia por la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, en el que denunció una red de trata y explotación sexual infantil en México.

Fallas técnicas impiden la audiencia de Lydia Cacho contra Mario Marín

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo confirmó el diferimiento de la audiencia debido a un problema técnico en Webex, la plataforma utilizada para realizar la sesión virtual de la audiencia de Lydia Cacho contra Mario Marín.

Cuando el equipo legal de Lydia Cacho intentó ingresar a la audiencia, el sistema indicó que la cuenta del organizador estaba inhabilitada, lo que impidió que se llevara a cabo el procedimiento.

Ante lo ocurrido, Artículo 19 México y Centroamérica expresó públicamente su inconformidad por el nuevo contratiempo en el caso.

A través de sus redes sociales, la organización señaló que, después de 21 años de impunidad y dilaciones en el proceso por tortura contra la periodista, los errores técnicos e institucionales continúan obstaculizando el acceso a la justicia.

Fallas técnicas impiden la audiencia de Lydia Cacho contra Mario Marín (Especial)

Fallas técnicas impiden la audiencia de Lydia Cacho contra Mario Marín (Especial)

Lydia Cacho recuerda el impacto personal del caso contra Mario Marín

Lydia Cacho ha señalado que el proceso contra Mario Marín es relevante no solo para ella y su familia, sino también para el periodismo de investigación en México y las víctimas de agresiones cometidas desde el poder.

La escritora también recordó el impacto personal de la prolongada espera por una sentencia. Su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin haber podido conocer una resolución definitiva contra el exgobernador.

“Mi papá acaba de fallecer el 23 de febrero de 2026 y murió sin poder estar seguro de que Mario Marín, el gobernador que mandó torturar, secuestrar e intentó silenciarme por haber publicado Los demonios del Edén, fuese sentenciado. Y yo no es solo por las niñas y los niños, también es por mí, por mi familia y por la sociedad mexicana” Lydia Cacho, periodista y activista mexicana

Pese a los 21 años de lucha legal, Cacho reiteró su determinación de continuar exigiendo justicia para ella, su familia, la sociedad mexicana y el gremio periodístico, al que también han afectado la persecución y las agresiones.