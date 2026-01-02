Durante la conferencia matutina de este 2 de enero de la presidenta Claudia Sheinbam, la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez dio cifras sobre el crecimiento de turismo en México durante el 2025; así como las previsiones para enero del 2026 y lo que resta del año.

Este fue el crecimiento de turistas del 20 de diciembre 2025 al 11 de enero 2026

De acuerdo con la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, reveló los datos del 2025 pues aseguró que hubo un 13.6% de visitantes extranjeros en México en el periodo de enero a octubre del año pasado.

Asimismo, hubo un 5.8% de turistas llegando a 38.4 millones, es decir 2.8 millones más que el año antepasado; mientras que en el caso del turismo nacional, este incrementó 3.3% que en total son 92.6 millones, 3 millones más que el año anterior.

Asimismo, se reveló el origen de los mercados emisores de turismo principales en México, siendo estos los datos de enero a octubre del 2025:

Estados Unidos - 11.16 millones

Canadá - 2.08 millones

Reino Unido - 0.37 millones

Argentina - 0.29 millones

España - 0.33%

Costa Rica - 0.15 millones

Italia - 0.094 millones

China - 0.089 millones

Panamá - 0.057 millones

Corea - 0.053 millones

Las cifras del PIB turístico del 2025

Entre las cifras entregadas en cuanto al turismo en México, la Secretaria de Turismo destacó también el Producto Interno Bruto (PIB) turístico que hubo en México en 2024, en donde hubo de 2.71 billones de pesos, siendo este un aumento del PIB del 8.7% más.

Es decir que hubo un incremento total del 2.5% del PIB, siendo un movimiento importante para la actividad económica.

Se prevé inversión extranjera directa turística en México

Para finalizar las cifras en cuanto al aumento de Turismo en México entre 2024 y 2025, la Secretaria de Turismo reveló que se prevé una inversión extranjera directa en el país para este 2026 en este rubro.

Se reveló que hubo una inversión extranjera en México en departamentos y casas con servicios de hotelería y hoteles con otros servicios integrados, alcanzando un total de 787.6 millones de dólares en el tercer trimestre del 2025, representando un crecimiento del 40.3% con respecto al tercer trimestre del 2024.

También se dio a conocer que el empleo turístico alcanzó 5 millones, que representa 1.8% más que el mismo trimestre que el 2024; es decir que 1 de cada 10 personas se emplea en el ámbito turístico.