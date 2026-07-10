La fiebre del torneo de fútbol más importante del año alcanzó al CEO de Farmacias Similares y presidente del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, quien ha decidido remodelar de forma gratuita 10 canchas de fútbol en todo el país.

El empresario mexicano aseguró que, tras vivir la emoción del torneo de fútbol mundial durante 24 días en nuestro país, decidió contribuir al mejoramiento de espacios deportivos que permitan a más niños, niñas y adolescentes disfrutar de este deporte.

Por cada gol anotado por la selección mexicana en el torneo, vamos a remodelar una cancha de fútbol en el país porque somos el Sí de Mi México. Víctor González Herrera CEO de Farmacias Similares

Durante su participación en el torneo de fútbol, la Selección Nacional anotó 10 goles: seis en la fase de grupos y cuatro en la etapa de eliminación directa (dos contra Ecuador y dos contra Inglaterra).

Víctor González Herrera destacó la confianza y la motivación del equipo mexicano durante los cinco juegos disputados, al alcanzar la mayor cantidad de goles en una edición del torneo.

Durante este torneo, cada vez que México diga sí en la cancha, nosotros diremos sí fuera de ella. Un gol de México. Una cancha para México. Víctor González Herrera CEO de Farmacias Similares

De igual manera, el empresario aprovechó para felicitar al delantero Raúl Jiménez por su primer gol en esta competición internacional, tras haber participado en tres ediciones distintas.

Acompañado de un video con imágenes del jugador mexicano Víctor González, escribió: “Así entrenamos junto a Raúl Jiménez antes de nuestro primer partido contra Sudáfrica”.

En las próximas semanas, el empresario mexicano dará a conocer cuáles serán los espacios rehabilitados y cómo quedó cada cancha para que las personas acudan nuevamente a estos espacios y disfruten de ellos.

Víctor González Herrera apuesta por la recuperación de espacios públicos

La iniciativa del presidente del Grupo Por Un País Mejor se suma a otra serie de acciones que ha realizado en México para recuperar parques, espacios deportivos y otras zonas públicas, a fin de que las personas disfruten de sus entornos.

El proyecto de desarrollo social comunitario más popular de esta índole es la Colonia Simi, una iniciativa surgida en Ecatepec, Estado de México, en 2021, que consiste en ofrecer infraestructura pública para promover la salud física y emocional, dignificar la vivienda, mejorar los espacios recreativos y brindar espacios naturales.

La Colonia Simi ya está presente en Zapopan, Jalisco; Ecatepec, Estado de México; Mérida, Yucatán; y en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Por ahora, Víctor González Herrera ha apoyado a 2 mil 899 familias, lo que equivale a 14 mil 495 personas beneficiadas.