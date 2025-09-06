En redes sociales, el periodista Martín Arellano Solorio documentó su muerte en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

A través de 6 mensajes publicados mediante su cuenta de X, @Arellano_Mex , Martín Arellano Solorio compartió que había sufrido un posible infarto, pero denunció la falta de atención del IMSS ante estos casos.

Su primer mensaje fue emitido a las 12:34 horas del jueves 4 de septiembre , y el último de ellos, en el cual señaló que aún se encontraba en espera de ser atendido, fue publicado cerca de las 18:00 horas de ese mismo día.

Es decir, Martín Arellano Solorio documentó la falta de atención médica por casi 6 horas, hasta que familiares y amigos confirmaron su muerte.

Pero, ¿quién fue Martín Arellano Solorio? Esto sabemos del periodista que murió en el IMSS de Mazatlán, Sinaloa.

¿Quién fue Martín Arellano Solorio?

Martín Arellano Solorio fue un periodista originario de Sinaloa, reconocido a nivel local debido a su crítica política.

Contaba con más de 20 años de trayectoria en medios, en donde se le reconoce su labor por denunciar el plagio a la periodista Guadalupe Lizárraga de la investigación que realizó del caso Isabella Miranda de Wallace.

Martín Arellano Solorio, murió en el IMSS por falta de atención tras sufrir infarto (Ángeles Press)

¿Qué edad tenía Martín Arellano Solorio?

De acuerdo con información, Martín Arellano Solorio tenía más de 50 años al momento de su muerte.

¿Quién era la esposa de Martín Arellano Solorio?

Martín Arellano Solorio sí se encontraba casado, en tanto se desconoce más detalles de su pareja, pues mantenía sus relaciones personales en el ámbito privado.

¿Qué signo zodiacal era Martín Arellano Solorio?

Debido a que se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Martín Arellano Solorio, no es posible determinar cuál era su signo zodiacal, según la astrología occidental.

¿Cuántos hijos tenía Martín Arellano Solorio?

Martín Arellano Solorio mantenía su vida personal privada, por lo que no se tiene información que ayude a señalar si tenía hijos.

¿Qué estudió Martín Arellano Solorio?

Martín Arellano Solorio contaba con la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Además, contaba con Diplomados en Educación a Distancia E Learning y Técnicas de Aprendizaje Acelerado, así como uno más en Marketing.

¿En qué trabajó Martín Arellano Solorio?

Martín Arellano Solorio trabajó en diversos medios durante su carrera, siendo Tuister y Los Ángeles Press los últimos lugares en los que colaboró con sus investigaciones.

Martín Arellano Solorio, murió en el IMSS por falta de atención tras sufrir infarto (Tuister)

Periodista Martín Arellano Solorio documentó su muerte en el IMSS; denunció falta de atención

Mediante su cuenta de X, el periodista Martín Arellano Solorio informó la tarde del jueves 4 de septiembre que había sufrido un infarto.

De acuerdo con sus mensajes, los hechos sucedieron cerca de las 12:30 del día, por lo que solicitó atención médica, pues no había aplicación del IMSS para este caso.

Mensajes posteriores señaló la falta de atención médica, por lo que arrobó a autoridades como el directo de IMSS, Zoé Robledo, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Unas horas más tarde compartió que fue una ambulancia de la Cruz Roja quien lo trasladó a un Centro de esta corporación, en donde fue estabilizado.

Sin embargo, fue trasladado a un hospital del IMSS en Mazatlán, Sinaloa, para su atención médica, pero quedó en una fila de espera para que pudiera ser atendido.

Fue así que finalmente cerca de las 6 de la tarde indicó que continuaba en espera, pero fue el último mensaje que publicó, pues el infarto finalmente le provocó la muerte.