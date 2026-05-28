Severo Bernal Jiménez, el presidente de la comunidad de Santa Elena en el municipio de Teacalco, Tlaxcala, cobró relevancia en redes por un lamentable video.

En la grabación se observa a Severo Bernal Jiménez disparando contra una vivienda en la que, presuntamente, se refugiaba su esposa.

Severo Bernal Jiménez (Michelle Rojas)

¿Quién es Severo Bernal Jiménez?

Severo Bernal Jiménez es el presidente de la comunidad de Santa Elena, la cual se ubica en el municipio de Teacalco, Tlaxcala. Estará en el cargo durante el trienio 2024–2027.

El puesto corresponde a una figura auxiliar dentro de la estructura municipal, por lo que tiene funciones de representación vecinal y coordinación con el ayuntamiento de Teacalco.

La figura de presidente de comunidad que ocupa Severo Bernal Jiménez, es reconocida en la legislación del estado como un enlace entre habitantes y gobierno municipal.

Su nombre se ha vinculado principalmente al ámbito de gestión comunitaria, con responsabilidades en temas de servicios públicos, seguridad vecinal y organización de actividades locales.

¿Cuántos años tiene Severo Bernal Jiménez?

Severo Bernal Jiménez, presidente de la comunidad de Santa Elena en Teacalco, Tlaxcala, no tiene registros públicos sobre su edad, por lo que no se sabe cuántos años tiene.

¿Quién es la esposa de Severo Bernal Jiménez?

No existen datos confirmados sobre la identidad de la esposa de Severo Bernal Jiménez, pero se sabe que está casado.

¿Cuántos hijos tiene Severo Bernal Jiménez?

En la información que circula de forma abierta en la web, no hay información oficial relacionada con la familia de Severo Bernal Jiménez, presidente de la comunidad en Tlaxcala.

¿Qué estudió Severo Bernal Jiménez?

No existe información confirmada sobre los estudios académicos con los que cuenta Severo Bernal Jiménez, presidente de la comunidad de Santa Elena en Teacalco, Tlaxcala.

¿En qué ha trabajado Severo Bernal Jiménez?

La única referencia pública disponible sobre la experiencia laboral que ha desarrollado Severo Bernal Jiménez, es la relacionada con su cargo actual como presidente de la comunidad en Santa Elena, Teacalco, Tlaxcala.