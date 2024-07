¿Qué pasó en Uruapan, Michoacán? Este jueves 18 de julio comerciantes fueron víctimas de quemas a tiendas y vehículos en un ataque que se le atribuye a “Los Viagras”.

De acuerdo con testigos y algunos afectados, los presuntos responsables descendían de sus motocicletas, cometían las agresiones y se fugaban con gran rapidez.

Así pues, tras las primeras quemas, los dueños de más tiendas y vehículos en Uruapan, Michoacán, optaron por cerrar establecimientos y resguardarse por miedo a quienes serían “Los Viagras”.

Queman tiendas y vehículos en Uruapan, Michoacán: Estos fueron los negocios y unidades afectadas

El temor que se vivió este jueves 18 de julio en Uruapan, Michoacán, fue resultado de que sujetos, presuntamente de “Los Viagras”, quemaron tiendas y vehículos con toda intención.

Los cuales se distinguieron por ser sucursales de la cadena de autoservicio OXXO , ubicadas en Libramiento Oriente, Bulevar Industrial y Cofradía de Uruapan.

Asimismo, los vehículos que en particular se encontraban en las colonias El Periodista y Ramón Farías, entre ellos autos particulares, taxis y de uso comercial de distribuidores como “Lala”.

En cuanto a la quema de tiendas en Uruapan, Michoacán, señalan los reportes, sucedía luego de que los “Los Viagras” saqueaban los establecimientos y les lanzaban bombas molotov.

Mientras que los vehículos eran prendidos en llamas de manera directa con la única suerte de que todos estaban desocupados al momento de ser quemados.

Queman tiendas y vehículos en Uruapan, Michoacán (ESPECIAL)

OXXOs permanecerán cerrados en Uruapan, Michoacán, por quema de tiendas y vehículos

Si bien el saldo del ataque atribuído a “Los Viagras” fue solo material, es decir, no hubo personas heridas, la cadena OXXOs en Uruapan cerró todas sus tiendas este jueves 18 de julio.

Asimismo, información extraoficial sobre Grupo Femsa, indicó que dichas sucrusales permanecerán sin servicio hasta que las condiciones sean seguras para su equipo de trabajo.

No obstante, dichas declaraciones no han sido confirmadas por la organización que no ha expresado su postura tras las quemas de tiendas y vehículos en Uruapan, Michoacán.

¿Quiénes son “Los Viagras”? Fueron señalados antes de la muerte de Hipólito Mora

“Los Viagras”, el grupo criminal a quien se atribuye el ataque a tiendas y vehículos de Uruapan, Michoacán, es conocido por ser uno de los cárteles más violentos de la región.

Conforme a su historia, su fundación es obra de los hermanos Sierra Santana y en 2017 ya eran calificados como sujetos sanguinarios y temibles en demasía .

Y es que, a pesar de que colaboraron con cárteles como la Familia Michoacana y el CJNG, tras introducirse al narcotráfico comenzaron una pelea por el control de los territorios.

En este sentido, el líder de autodefensa, Hipólito Mora , muerto en 2023, se había proclamado en contra de “Los Viagras” por los actos criminales cometidos en Uruapan, Michoacán.

Asimismo, porque su hijo, Manuel Mora, también perdió la vida en medio de una balacera que habría sido provocada por “Los Viagras”.