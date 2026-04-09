Martín Palacios Calderón, es miembro del Partido del Trabajo (PT) quien actualmente se desempeña como diputado y comisionado en el estado de Tabasco, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

¿Qué edad tiene Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

¿Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

¿Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco tiene hijos?

¿Qué estudió Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

¿En qué trabajó Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

¿Quién es Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

Martín Palacios Calderón es un político mexicano, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo quien ha sido diputado federal (LXI Legislatura, 2009–2012).

Actualmente se desempeña como diputado local en Tabasco en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, también se desempeña como coordinador de la bancada del PT y comisionado político del partido en el estado durante varios años.

Martín Palacios Calderón, diputado y comisionado político del PT en Tabasco (Especial )

¿Qué edad tiene Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

Martín Palacios Calderón nació el 15 de marzo de 1972, por lo que en 2026 tiene 54 años.

¿Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco tiene esposa?

La información sobre la vida privada y estado civil de Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco, se mantiene bajo un perfil reservado.

Por lo que en los registros públicos del Sistema de Información Legislativa y en su currículum oficial del Congreso de Tabasco, no se especifica el nombre de su cónyuge o situación civil actual.

Martín Palacios Calderón, diputado y comisionado político del PT en Tabasco (PT Tabasco / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

Al haber nacido un 15 de marzo, Martín Palacios Calderón es del signo zodiacal Piscis, un signo relacionado al elemento agua quienes son conocidos por ser el signo más empático, sensible y soñador del zodiaco.

Se dice que las personas nacidas bajo el signo de Piscis on personas intuitivas, creativas y solidarias, con capacidad artística.

Los piscis como Martín Palacios Calderón, pueden ser evasivos, inestables emocionalmente y tender a vivir en su propio mundo.

Martín Palacios Calderón, diputado y comisionado político del PT en Tabasco (PT )

¿Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si Martín Palacios Calderón tiene hijos.

¿Qué estudió Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco es médico cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

¿En qué trabajó Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco?

La trayectoria de Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco, combina:

Ejercicio profesional como odontólogo.

Ha sido Comisionado Político Nacional del PT en los estados de Michoacán (2005-2009), Puebla (2009) y Tabasco (desde 2011 a la fecha).

Fue Diputado Federal en la LXI Legislatura (2012) representando al Estado de México.

Fue Diputado Local en Tabasco por primera vez en la LXII Legislatura (2015-2018).

Actualmente repite como Diputado Local (2024-2027), coordinando el PT en Tabasco.

También se desempeñó como Comisionado de Asuntos Electorales en Michoacán (2020-2021) y ha sido dirigente de organizaciones sociales relacionadas con el PT y actividades de gestión comunitaria.