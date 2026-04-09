A través de redes sociales se ha difundido un video de un diputado del PT en Tabasco, quien afirmó ante la Asociación de Charros que “el caballo es como una mujer más” al referirse al cuidado de su alimentación y salud.

El diputado en cuestión del PT es Martín Palacios Calderón, quien comparó a las mujeres con los caballos durante una rueda de prensa para proponer el 11 de julio como Día Estatal del Caballo y reactivar la Feria del Caballo en Tabasco.

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más: hay que estar atentos que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan, el caballo pues no va a durarles” Martín Palacios Calderón, diputado del PT y legislador ante representantes de la Asociación de Charros de Tabasco.

Diputado del PT en Tabasco desata polémica: “El caballo es como una mujer más”

El diputado local y coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en Tabasco, Martín Palacios Calderón, generó una fuerte controversia en redes sociales tras comparar el cuidado de los caballos con el de las mujeres durante una rueda de prensa.

El también legislador ante representantes de la Asociación de Charros de Tabasco, causó polémica por su comentario realizado durante el Congreso del Estado, en el marco de una propuesta para declarar el 11 de julio como Día Estatal del Caballo, reactivar la Feria del Caballo.

Esta reunión tenía el propósito de reconocer las cabalgatas como patrimonio cultural intangible de Tabasco; Palacios Calderón, quien también es comisionado nacional del PT, agregó que el equino es “una representación muy bonita”.

Comentarios del diputado del PT en Tabasco, provocan críticas en redes sociales; lo acusan de machista y violencia política de género

Las declaraciones del diputado del PT en Tabasco, Martín Palacios Calderón quien comparó a los caballos con las mujeres, lo ha puesto bajo escrutinio público en redes sociales.

Pues si bien sus comentarios provocaron risas entre algunos asistentes, estos fueron compartidas en redes sociales en donde rápidamente acumuló críticas por considerarlas machistas y ofensivas hacia las mujeres.

Usuarios en redes sociales acusaron al diputado de retroceso y falta de sensibilidad de género; cabe recordar que este no es el primer cuestionamiento hacia Palacios Calderón por temas de violencia política de género, lo que ha intensificado las reacciones en contra.

Hasta el momento, ni el PT ni el diputado han emitido una rectificación o explicación oficial sobre el polémico comentario en donde aseguró que “el caballo es como una mujer más”.