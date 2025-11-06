El nombre de Manuel Cisneros Romero, empresario de Baja California, se volvió viral luego de darse a conocer que la periodista Adela Navarro lo denunció ante la Fiscalía de Baja California.

En su denuncia, la periodista acusó directamente al empresario Manuel Cisneros Romero por haber acudido con hombres armados a las oficinas del Semanario Zeta el 31 de octubre de 2025.

El desencuentro se debe a que Adela Navarro publicó una nota sobre las tres líneas de investigación del asesinato de Omar Cisneros Salcedo, hijo de Manuel Cisneros Romero, ocurrido el 17 de octubre en su restaurante.

¿Quién es Manuel Cisneros Romero? (Especial)

¿Quién es Manuel Cisneros Romero?

Manuel Cisneros Romero es un empresario mexicano restaurantero, consolidado en la entidad de Ensenada, en el estado de Baja California.

En esta zona, el empresario heredó la birriería estilo Jalisco llamada Birriería Guadalajara, la cual tiene tradición familiar desde 1972.

Asimismo, Manuel Cisneros Romero ha fundado una marca de alimentos enlatados llamada Birria Don Manuel con presencia en toda la República.

Recién en septiembre, este empresario enfrentó una polémica luego de relacionársele con la empresa Alimentos CISGO de Jesús González Lomelí, acusado de nexos con el crimen por el Departamento del Tesoro Estado Unidos.

Sin embargo, Manuel Cisneros Romero negó que él o su hijo hayan colaborado con Jesús González Lomelí, e incluso dijo sentir miedo por él y por su familia tras estos señalamientos.

“Temo por mí y toda mi familia; no tenemos tranquilidad. Nuestro negocio es próspero y con décadas de trabajo honesto. Ahora debemos ser todavía más cuidadosos en cualquier asociación futura” , Manuel Cisneros Romero en septiembre

¿Cuántos años tiene de Manuel Cisneros Romero?

No se conoce la fecha exacta del nacimiento de Manuel Cisneros Romero, pero se cree que el empresario de Baja California tendría alrededor de 70 años.

¿Quién es la esposa de Manuel Cisneros Romero?

Aunque se dispone de poca información sobre la esposa de Manuel Cisneros Romero, se sabe que ella habría ayudado al empresario en sus inicios, apoyándolo con la creación de nuevos negocios de birria.

¿Qué ocurrió con el hijo de Manuel Cisneros Romero?

El sábado 25 de octubre de 2025, en el interior de la birriería Hacienda La Guadalajara, ubicada en la avenida Ruiz, fue encontrado muerto el hijo de Manuel Cisneros Romero, Omar Cisneros Salcedo.

Según escribió el Semanario Zeta, aludiendo a fuentes oficiales, este crimen estaría vinculado a la participación de Omar Cisneros Salcedo con supuestos grupos del crimen organizado.

Sin embargo, estas versiones fueron desestimadas por el empresario Manuel Cisneros Romero, quien retó a Semanario Zeta a presentar las pruebas contra su hijo.

¿Qué estudió Manuel Cisneros Romero?

Se conoce que Manuel Cisneros Romero fue educado para aprender el negocio familiar, lo que se ve reflejado en su administración al frente de birrierias de Baja California.

No obstante, se desconoce el último grado de estudios de Manuel Cisneros Romero.

¿En qué ha trabajado Manuel Cisneros Romero?

Manuel Cisneros Romero es un empresario, heredero de una tradición gastronómica de birria que inició su padre en 1972.

Junto a su esposa, en 1984, Manuel Cisneros Romero abrió su propio restaurante en El Sauzal.

Ya en 1987, la pareja inauguró el local de la calle Machado.

Para 2005, decidió incursionar en la industria de alimentos enlatados con la marca “Birria Don Manuel”.