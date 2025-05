La periodista mexicana Adela Navarro Bello, directora de Zeta Tijuana, ha recibido amenazas telefónicas en medio de publicaciones que involucran a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la gobernadora Marina del Pilar.

En entrevista con Azucena Uresti, la periodista señaló que las amenazas empezaron después del 25 de abril de 2025, cuando Zeta Tijuana publicó que la FGE frenó trabajos de excavación para localizar fosas clandestinas en Baja California.

La misma nota señalaba que esta orden provenía de la gobernadora Marina del Pilar, a pesar de que las denuncias indicaban que al menos 6 cuerpos se encontraban en esa fosa clandestina de la calle Aquiles Serdán, en el Cañón de las Carretas, Tijuana.

Es por este motivo, que en esta nota te presentamos más sobre quién es Adela Navarro Bello y las amenazas que recibe. Cabe destacar que México es considerado como “uno de los países más peligrosos” para los periodistas.

¿Quién es Adela Navarro Bello?

Adela Navarro Bello es una periodista mexicana nacida en Tijuana en 1968, reconocida por su compromiso con el periodismo de investigación en temas de política, corrupción, violencia y crimen organizado.

Desde 1990, ha trabajado en el semanario ZETA, donde actualmente se desempeña como directora general, junto a César René Blanco Villalón, ambos considerados como periodistas “de riesgo”.

Lo anterior, porque desde sus inicios varios editores y reporteros de Zeta han sido asesinados, lo que incluye a sus líderes como:

Héctor Félix Miranda, cofundador de Zeta

Francisco Ortiz Franco, coeditor de Zeta

¿En qué ha trabajado Adela Navarro Bello?

Mientras estudiaba la universidad, Adela Navarro Bello conoció a Jesús Blancornelas, un reconocido periodista de investigación de Tijuana que en ese entonces acudió a su escuela para dar conferencias.

En una de esas visitas, Adela Navarro Bello le pidió trabajo cubriendo información política en la revista Zeta. Para 1990 ya trabajaban juntos y poco tiempo después se convirtió en su mentor hasta su muerte en 2013.

Además de su trabajo como directora general de ZETA, Adela Navarro Bello ha sido conferencista en diversas universidades y es miembro activo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19.

Destaca que, a lo largo de su carrera, Navarro Bello ha recibido numerosos premios, entre ellos:

Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en 2007.

Premio a la Valentía en el Periodismo otorgado por la International Women’s Media Foundation (IWMF) en 2011.

Premio María Moors Cabot en 2021, por su contribución al entendimiento interamericano y su defensa de la libertad de prensa .

Reconocimiento Meritus 2023 de la Fundación UABC, por su destacada trayectoria en las ciencias sociales

Adela Navarro Bello, directora de Zeta Tijuana, fue amenazada tras publicaciones de fosas clandestinas en Baja California: Marina del Pilar se pronuncia

Hasta el momento, la periodista Adela Navarro Bello ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas, todas ellas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025.

La comunicadora informó que las amenazas provienen de una voz masculina que repite el mismo mensaje en diferentes números: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, luego cuelga de inmediato.

Ante las amenazas dirigidas a Adela Navarro Bello, directora del Semanario ZETA, el Gobierno de Baja California que dirige Marina del Pilar ofreció su ayuda y acompañamiento:

“Poniendo a disposición los instrumentos materiales, legales y de seguridad a cargo de mi gobierno. Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera” Marina del Pilar

La gobernadora señaló que “amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir”, anunciando así medidas de protección para la comunicadora.